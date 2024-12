Sampdoria, Semplici: “A parte il gol subito la squadra ha fatto sempre la gara, se non c’erano problemi non sarei stato il terzo allenatore”

Genova. “Non averla vinta dispiace, oggi era il nostro obiettivo”. Mister Semplici cerca di guardare gli aspetti positivi del pareggio per 1-1 contro la Carrarese, non certo soddisfacente. Per Semplici resta immutato l’entusiasmo per cambiare questo cammino controvento da troppo tempo. Perché se si cambia il trend anche la lucidità di alcuni elementi è destinata a tornare.

“La squadra dato tutto, era la cosa che mi interessava, è chiaro che stiamo cercando di fare un percorso per cambiare questo campionato, mi prendo le mie responsabilità anche se è da poco che sono arrivato”.

