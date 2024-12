L’anticiclone si espande ulteriormente sull’Europa centro-occidentale continuando a richiamare secche correnti settentrionali sulla Liguria e assicurando un Santo Stefano con cielo ovunque sereno: così la previsione di Arpal

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime; massime stazionarie o in ulteriore locale aumento specie a Levante per effetto favonico; ampia escursione termica nelle valli interne poco ventilate

