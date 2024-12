Treni, da gennaio rimborso automatico in caso di ritardo se si acquista il biglietto elettronico

Genova. Rimborso automatico per chi acquista un biglietto del treno in modalità elettronica: è la principale novità che Trenitalia ha in serbo per i viaggiatori con il nuovo anno, un iter facilitato con cui l’azienda punta a mitigare i disagi (e i malumori) causati dai cantieri e guasti. Soprattutto dopo un 2024 costellato di problemi.

Dal primo gennaio 2025, partendo dai treni regionali, verrà dunque istituito un nuovo sistema completamente automatico per l’erogazione del rimborso in caso di ritardo, valido però solo per chi sceglie di acquistare il biglietto elettronico e pagarlo con carta di debito, carta di credito o altri metodi digitali.

