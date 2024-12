Verso la fine dell’anno bisestile: porti, turismo, aggressività in crescita e dissesto

“Anno bisesto, anno funesto”. Non più di tanto. Certo il nostro territorio si mostra sempre più debole, contrassegnato da frequenti frane, caduta di alberi apparentemente sani; irrisolto il problema della “Diga Perfigli” a Lavagna dove gli interventi di Città metropolitana sembrano avere peggiorato la situazione, senza che siano partite né denunce né petizioni. Da registrare il problema dei porti con le criticità di quello di Sestri Levante, abbandonato da almeno dieci anni alla furia dei marosi; il 2024 vede anche l’apertura di quello privato di Rapallo con investimenti di oltre 60 milioni; la mancata richiesta da parte di Lavagna della gestione diretta del porto senza che la città se ne indigni e i guadagni ottenuti dallo scalo estivo di Portofino con il cui ricavato si investe in servizi ai cittadini.

In campo turistico l’anno che muore ha segnato una defezione di ospiti italiani che hanno ripreso a volare all’estero e all’incremento degli stranieri. Tra gli avvenimenti del 2024 la festa prematrimoniale di una facoltosa coppia indiana a Portofino che traina il turismo nel Tigullio occidentale. I lavori di riqualificazione dei grandi alberghi di fama internazionale fa bene sperare per il futuro. E l’anno chiude con i Comuni di Portofino, Rapallo, Santa Margherita e Camogli (un tempo avrebbero coinvolto anche Zoagli) che hanno affidato ad una società uno studio per gestire i flussi turistici dovuti a navi da crociera e pullman; sui social i commenti dei saccenti per cui vale il detto: “Un bel tacer non fu mai scritto”. La crescita nell’anno di case-vacanza, pone nuovi problemi nella ricerca di case in affitto.

