A Carcare lutto per la morte di Luigi Maggioni, milite della Croce bianca e voce della corale parrocchiale

Carcare. Il mondo del volontariato carcarese in lutto per la scomparsa di Luigi Maggioni, storico milite della Croce bianca e membro della corale parrocchiale “Guido d’Arezzo”. La sua morte lascia un vuoto nella comunità, per la quale si è sempre speso con gentilezza e grande impegno, sempre pronto ad aiutare gli altri con il sorriso e un profondo senso di umanità.

Maggioni, 83 anni, è stato per anni una delle colonne portanti della pubblica assistenza carcarese, ricoprendo anche il ruolo di cassiere nel consiglio direttivo. Tra le sue passioni anche quella del canto, era sempre presente ad allietare le funzioni solenni e a far parte di un gruppo che negli anni ha saputo distinguersi per dedizione e bravura.

» leggi tutto su www.ivg.it