Addio a Cacciatori, bomber della Carrarese che ha lasciato il segno anche a Sarzana. Fu secondo in A col Perugia dei miracoli

Si è spento ieri all’età di 68 anni Marco Cacciatori, noto e prolifico attaccante di Carrara che tante volte ha gonfiato la rete con la maglia della sua città, lasciando tuttavia ricordi positivi anche in diverse altre piazze. Tra le sue esperienze, nella parte finale della carriera, anche quella con la Sarzanese. Nella stagione 1977-78 fu protagonista, con 25 reti in 34 presenze, del vittorioso campionato disputato in Serie D dalla Carrarese; e se la squadra apuana salì di una serie, lui ne scalò addirittura tre, prelevato dal Perugia, in Serie A; quel Perugia dei miracoli alla cui grande stagione, conclusa al secondo posto, non fece mancare il suo contributo.

Oggi la salma di Cacciatori è stata esposta all’obitorio del Noa per i tanti che hanno voluto tributargli un ultimo saluto. Cacciatori lascia la moglie Daniela e il figlio Emanuele.

Questo il comunicato con cui ha voluto ricordarlo la Carrarese:

