Affitti brevi, anche Genova si adegua alle nuove norme: dal Cin alle keybox, tutto quello che c’è da sapere

Genova. Il conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove norme che regolano gli affitti brevi è iniziato: a partire dal primo gennaio, chi ha un alloggio che vuole destinare a casa vacanza dovrà necessariamente adeguarsi a una serie di regole più restrittive rispetto al passato, mettendo in conto anche investimenti economici e di tempo legati a iter burocratici più complessi.

Le principali novità sono già state ampiamente dibattute: check-in in presenza, stop agli ormai onnipresenti lucchetti con combinazione che contengono le chiavi dell’alloggio, obbligo di ottenere ed esporre il Cin (Codice Identificativo Nazionale), comunicazione dei nominativi degli ospiti alla Questura in qualsiasi caso.

» leggi tutto su www.genova24.it