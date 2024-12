Balneazione, 94 per cento acque spezzine sempre conforme nel 2024

Con un anno ormai agli sgoccioli e il 2025 in arrivo, Arpal tira le somme sul monitoraggio delle acque di balneazione, una delle principali attività in cui è impegnata l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. Nel 2024 Arpal ha svolto, per conto delle Asl, campionamenti e analisi almeno mensili (secondo un calendario ufficiale prefissato ad inizio stagione che va dal 1 aprile al 30 settembre) sui 381 punti in cui questa estate è stata suddivisa la costa ligure. Il monitoraggio prevede la determinazione, in ogni punto della rete di controllo, dei due parametri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.

La stagione 2024 ha visto un incremento dei campionamenti in tutte e quattro le province: 2546 rispetto ai 2431 dell’anno prima; 548 i campionamenti in acque spezzine (537 routinari più 6 suppletivi e 5 extra). “Tale aumento – spiega Arpal – è riconducibile al maggior numero di campionamenti suppletivi ed extra dovuti al superamento dei limiti di legge (anche collegati al periodo più piovoso del solito) o di situazioni locali quali ad esempio l’evento legato al Depuratore di Genova Quinto del mese di agosto”. Dei 381 punti monitorati, 63 hanno registrato almeno una non conformità, mentre la percentuale di campioni routinari a norma si è attestata al 97%.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com