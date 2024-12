Da Debora Lambruschini presidente associazione culturale Lo Stregatto

Lunedì 6 gennaio, dalle 14:30 alle 17, a Villa Sottanis si chiude il periodo natalizio con una festa per

tutti, grandi e piccoli. In programma laboratori e attività:

 Letture ad alta voce

 Giochi in scatola

 Truccabimbi

Una pausa golosa con cioccolata calda a cura della Croce Verde e le frittelle degli Alpini.

E in omaggio a tutti i partecipanti le calze della Befana, che le distribuirà al suo arrivo!

Ingresso libero e gratuito.

» leggi tutto su www.levantenews.it