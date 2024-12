Chiavari: domenica 20, alle 15.30, apertura del Giubileo in cattedrale

Nella diocesi di Chiavari, il cui territorio coincide con quello del Tigullio ed entroterra, l’apertura del Giubileo, “come in tutte le altre chiese particolari del Mondo, è fissata per domenica 29 dicembre. Alle 15.30 prenderà avvio un cammino processionale guidato dal Vescovo, che dall’ex ospedale di Chiavari raggiungerà la Cattedrale. Si porterà in quella occasione un crocifisso particolarmente significativo per la comunità diocesana”. In caso di pioggia, il rito inizierà dal pronao.

Proprio per consentire a tutto il clero della diocesi di partecipare alla significativa cerimonia, il vescovo Giampio Devasioni ha disposto che domenica 29 dicembre non siano celebrate messe pomeridiane nelle parrocchie della diocesi.

