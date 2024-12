E’ accaduto subito dopo il tramonto, in corso Colombo, a due passi dal Luna Park a Chiavari. Due “amiche” hanno iniziato a litigare, poi sono passare alle vie di fatto. Forse per motivi di gelosia. Una delle due, diciottenne, è stata colpita al volto e alla testa. Soccorsa dai militi della della Croce Rossa è stata trasportata al “pronto” di Lavagna in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

