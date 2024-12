Domenica 29 dicembre la Diocesi di Savona-Noli aprirà il Giubileo 2025

Savona. Domenica 29 dicembre, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, la Diocesi di Savona-Noli aprirà ufficialmente il Giubileo del 2025, venticinquesimo universale ordinario della Chiesa cattolica, con il motto “Pellegrini di speranza”. Alle ore 16 presso la Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà, nel quartiere Oltreletimbro, si radunerà l’assemblea per i riti introduttivi, tra cui la lettura della bolla di indizione.

Alle 16.20 circa partirà il pellegrinaggio verso la Cattedrale Nostra Signora Assunta, aperto dal crocifisso dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità, che rimarrà nella chiesa madre diocesana durante il tempo del giubileo. La processione seguirà il percorso piazza Martiri della Libertà – via don Giovanni Minzoni – via dei Sormano – via IV Novembre – piazza del Popolo – via Pietro Paleocapa – piazza Goffredo Mameli (settore centrale) – via Paleocapa – corso Italia – via Giovanni Vincenzo Verzellino – piazza del Duomo. Alle 17 nella cattedrale il vescovo Calogero Marino presiederà la santa messa solenne, animata musicalmente dal Coro Diocesano. In tutte le chiese della diocesi saranno sospese le celebrazioni pomeridiane.

» leggi tutto su www.ivg.it