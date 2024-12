Giordano (M5s) sfida Bucci sulla situazione dei pronto soccorso: “Venisse al San Martino”

Genova. “Peccato: il presidente di Regione non ha accettato l’invito che gli avevo fatto in Consiglio regionale di visitare insieme i Pronto Soccorso degli ospedali genovesi. L’ho aspettato invano per più di un’ora fuori dal San Martino: evidentemente aveva di meglio da fare che metterci la faccia ora che si sta registrando il primo picco influenzale. Pazienza, ma voglio essere collaborativo e raccontare per numeri il quadro visto oggi al San Martino, al Galliera e al Villa Scassi”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che poi aggiunge: “Spiace constatare come la narrazione fatta prima di Natale non corrisponda alla realtà: nei tre Pronto Soccorso visitati la situazione infatti era fuori controllo. Tra San Martino, Villa Scassi e Galliera oggi erano oltre 350 i cittadini in attesa di cure. Il carico maggiore era sulle spalle degli ultimi due PS, oggi completamente intasati e con i malati costretti ad attendere in locali affollati, inidonei e quasi certamente non rispondenti alle norme sanitarie. Peraltro, non si capisce come mai il San Martino, che ha una capienza quasi tre volte superiore agli altri PS, abbia preso in carico solo il 40% del totale dei pazienti”.

» leggi tutto su www.genova24.it