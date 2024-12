Il 2025 sarà l’anno dei ponti: ecco come fare 27 giorni di relax con 9 giorni di ferie

Liguria. L’anno che sta arrivando porterà con sé una dote molto interessante e “ambita” per gli amanti delle feste, delle ferie, e quindi, come avrete capito, dei ponti. Il prossimo 2025, infatti, sarà un anno generoso, con diverse possibilità per unire, con poche richieste di ferie, decine di giorni di riposo, perfetti per organizzare viaggi, vacanze o più semplicemente relax.

Andiamo subito al dunque: secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, riportata dall’Ansa, i “ponti” aggiuntivi rispetto al 2024 quest’anno fanno perno sull’Epifania, che cade il 6 gennaio; sul trittico Pasqua-25 Aprile-1Maggio; sulla festa della Repubblica del 2 giugno; sull’Immacolata, che ricorre l’8 dicembre. Questi i momenti “caldi” per organizzare ponti lunghi o meno lunghi, ingaggiando davvero una manciata di giorni di ferie. Andiamo nel dettaglio.

