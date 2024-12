Il ds dello Spezia: “Pio un 19enne con la testa di un 30enne. Kouda ci è mancato, Colak è solo al 60%”

Nello Spezia che sta viaggiando ad un ritmo da record c’è un gioiellino che brilla più di altri. È Pio Esposito, l’attaccante 19enne in prestito dall’Inter, che ha segnato fin qui nove reti e sta trascinando lo Spezia con prestazioni importantissime. Un ritorno, quello del classe 2005, a cui lo Spezia ha lavorato per tutta l’estate, con il direttore Stefano Melissano in prima linea, come racconta al forum di Città della Spezia: “Per un ragazzo giovane sono importanti le persone che lo circondano, dai compagni, alla famiglia, passando anche per il procuratore. Pio è la nostra punta di diamante, ha segnato più gol di tutti, ma senza Hristov, Salvatore, Bandinelli, Cassata, forse non sarebbe stato questo Pio. Dopo il gol con il Venezia ha preso una consapevolezza diversa. Nella testa di un ragazzo di 18 anni, che soffriva nella prima stagione lontano dal settore giovanile e in una piazza bella ed esigente come questa, quel gol gli ha fatto fare uno switch mentale che lo ha liberato di un peso, dandogli consapevolezza dei suoi mezzi. Quest’estate c’è stata una bella battaglia: io ci ho parlato subito dopo il Venezia e ci eravamo detti che sarebbe rimasto qua, perché lui voleva così. Poi con l’Inter, con cui abbiamo buonissimi rapporti e di cui ringrazio la disponibilità e la fiducia che ripone nei nostri confronti, c’era apertura per farlo tornare. C’erano squadre di A che lo volevano, altre di B che partivano con i favori per vincere il campionato, ma il rapporto che avevamo con Pio e la sua volontà hanno fatto sì che rimanesse qui”.

“Pio ha 19 anni, ma la testa di un trentenne. È molto intelligente nella scelta del suo percorso. È sempre stato bene alla Spezia, poi chi fa questo lavoro è soggetto a critiche quando non arrivano risultati. Era consapevole che restando con noi avrebbe potuto avere soddisfazioni e quella partita con il Venezia ha un po’ riunito tutti quanti, mi ci metto dentro anche io. Vogliamo tutti il bene dello Spezia e da quella partita è nato uno Spezia che fa la guerra a tutti”, racconta il ds.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com