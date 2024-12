Incidente mortale in porto, il camallo ferito: “Sono un miracolato. Nessuna lite con il collega, forse ha perso il controllo del mezzo””

Genova. E’ arrivato in Procura in sedia a rotelle, accompagnato da alcuni ufficiali di polizia giudiziaria perché le sue condizioni fisiche non gli permettono di muoversi in autonomia, G.C., il lavoratore della Culmv rimasto ferito nell’incidente mortale che ha causato la morte di Giovanni Battista Macciò.

Il ferito è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla pm titolare del fascicolo Arianna Ciavattini e dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, che coordina il pool che si occupa degli incidenti sul lavoro. “Mi sento un po’ un miracolato – racconta ai cronisti appena uscito da palazzo di Giustizia – non so nemmeno come faccio ad essere qui”.

