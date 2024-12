Panigaglia, il comitato per la dismissione presenta un esposto in Procura: “Il rigassificatore è pericoloso”

Un esposto per chiedere di valutare con la massima attenzione il grado di pericolosità dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia. Lo avevano annunciato, e oggi lo presentano, i membri del Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia, affiancati dall’avvocato Maurizio Sergi, che ha curato la stesura dell’atto.

“Ciò che colpisce – esordisce l’avvocato – è che lo stesso gestore si occupa di Panigaglia e di Livorno. In Toscana si considera un limite di sicurezza di un chilometro, anche se ci troviamo in mezzo al mare. A Panigaglia si parla di area di sicuro impatto, ma non viene quantificata e si afferma che al suo interno non ci sono abitazioni, mentre nel raggio di un chilometro c’è di tutto, compresi i borghi di Fezzano e Cadimare, e nel raggio di due si arriverebbe a Porto Venere. Queste sono circostanze che ci hanno allarmato e domandiamo di verificare: noi abbiamo messo insieme gli elementi e pensiamo ci possano essere dei rischi”.

L’esposto, coordinato dal portavoce del comitato, Fabio Ratto, richiede anche di ascoltare le relazioni dei tecnici Leo Bartolini, Vittorio Gasparini e Vincenzo Arrichiello, che già negli incontri che si sono svolti sul territorio provinciale nei mesi scorsi hanno espresso le loro perplessità sul grado di sicurezza che c’è nel maneggiare il Gas naturale liquefatto.

“L’incidente che è avvenuto nelle scorse settimane a Calenzano accaduto in una baia di carico di carburanti liquidi. A Panigaglia ce ne sono quattro, di baie di carico, per il Gnl. Il fatto è che si vogliono minimizzare i rischi: in caso di fuoriuscita, il Gnl aumenta sino a 600 volte il suo volume e resta basso al suolo sino a una certa temperatura. Basta in piccolo innesco per generare un incendio e un’esplosione. Il Gnl non si volatilizza nell’aria come il metano allo stato gassoso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com