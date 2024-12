Petardo in bocca a micio spezzino, Aidaa presenta denuncia

Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, annuncia che lunedì prossimo presenterà una denuncia formale contro ignoti in relazione a quanto accaduto al gatto Olmo. “Nei giorni scorsi è stato vittima di un atto odioso – dichiarano dall’associazione -: alcuni ignoti hanno dapprima inserito un petardo nella bocca del gatto spezzino e poi l’hanno fatto esplodere causando grossi danni al micio, che ha 14 anni. Il gatto, formalmente un randagio, ma noto ed amato da molti che lo accudivano e gli davano cibo e cocccole, è stato portato in una clinica. Dopo essere stato operato, le sue condizioni pur permanedo gravi sono stazionarie e le volontarie che si sono occupate della vicenda sono positive sugli esiti finali del decorso post operatorio”. Concludono da Aidaa: “Le persone che hanno assistito Olmo sono degli angeli in terra e non solo delle volontarie. In breve tempo hanno anche raccolto la somma necessaria per il pagamento delle spese della clinica veterinaria dove è ricoverato Olmo. Noi dal canto nostro lavoreremo per aiutare a individuare i responsabili, al momento presentando una denuncia e se sarà necessario istituendo una ricompensa da pagare a chiunque fornità aiuto”.

