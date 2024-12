Piaggio Aero, parla la nuova proprietà Baykar: “Preservare identità industriale e favorire occupazione”

Villanova d’Albenga. “Siamo orgogliosi di guidare Piaggio Aerospace verso il futuro, un’icona dell’aviazione italiana con 140 anni di tradizione. Con una visione condivisa e un impegno comune, lavoreremo per preservare l’identità storica di Piaggio, potenziarne la capacità produttiva e favorire la crescita dell’occupazione in Italia, unendo innovazione e rispetto per le radici”.

E’ questo il messaggio che arriva dall’amministratore generale dell’azienda Baykar Technologies, Haluk Bayraktar, dopo il via libera ministeriale per l’acquisizione della Piaggio Aerospace.

