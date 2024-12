Poco dopo mezzogiorno a Rapallo nella frazione collinare di San Maurizio di Monti, un bambino di due anni si è ustionato. Non sono note le cause che ricondurrebbero ad un infortunio domestico. Scattato l’allarme sul posto giunti il medico del 118 ed i Volontari del soccorso di Sant’Anna. Il bambino, in codice giallo, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Istituto Gianna Gaslini.

