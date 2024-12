Come già avvenuto per la giornata del 24 dicembre anche martedì 31 dicembre vigilia di Capodanno, la sosta nei posteggi comunali a pagamento di Rapallo, sarà gratuita. Ma non c’è il due senza il tre. Nella giornata di inizio dei saldi invernali, sabato 4 gennaio, per favorire le vendite e il turismo, la sosta sarà gratuita. L’ordinanza è pubblicata integralmente sull’Albo pretorio del Comune.

