Gli alberi sono diventati motivo di preoccupazione, specie dopo violente piogge e raffiche di vento. Come accaduto in questi giorni. Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in città, zona Costigliolo, per mettere in sicurezza alberi pericolanti. Nella foto un sanissimo gigantesco abete bianco crollato giorni fa a Portofino Vetta.

