Sanità territoriale, dalla Regione in arrivo oltre 1,3mln di euro per il savonese

Regione. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ha stanziato 7 milioni 784 mila euro per il potenziamento dell’assistenza territoriale per l’annualità 2024, al fine di assicurare un’ulteriore implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici rispetto a quelli previsti dal PNRR per le Case di Comunità, HUB, IFoC, Unità di Continuità assistenziale, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità, nonché per l’implementazione del software della Piattaforma Regionale IT-CURA.

Per quanto riguarda il potenziamento dell’assistenza territoriale sono stati stanziati 1 milione e 380 mila euro per l’Asl2.

