Tricapodanno, servizio speciale di Amt nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre

Genova. In occasione del Tricapodanno genovese in piazza De Ferrari, nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre, Amt ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro città con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi e alle feste in programma.

In particolare, verrà intensificato il servizio bus sulle direttrici principali, estendendolo fino alle ore 02.00 nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 dicembre e fino alle ore 3.30 per la festa di martedì 31 dicembre. I bus speciali diretti in Valbisagno e a Levante faranno capolinea in via Ceccardi e in via XX Settembre, mentre quelli diretti verso la Valpolcevera e il Ponente partiranno da piazza Caricamento. In caso di interdizione delle aree di capolinea, le partenze dei bus diretti a Levante e in Valbisagno avverranno da via Cadorna, mentre per le direttrici Ponente e Valpolcevera i bus partiranno da via Gramsci (altezza Darsena). Inoltre, il servizio delle linee serali 603, 604, 640, 656 e 680 sarà esteso fino alle ore 2.30.

