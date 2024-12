In occasione dell’ottantesimo anniversario del bombardamento di Albiano Magra, l’amministrazione comunale di Aulla ricorda le vittime con una cerimonia in programma domani, sabato 28 dicembre, ore 12.00, in Piazza del Bombardà. Palazzo civico invita la popolazione a partecipare.

