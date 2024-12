Ventiquattro quintali di aiuti per Gaza lasciano la Spezia

La scorsa settimana alla Spezia e provincia si è svolta una grande raccolta di generi di prima necessità da inviare alla popolazione di Gaza. Il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, aiutato e sostenuto da una grande rete di solidarietà, ha consegnato nel centro di raccolta Cisom a Vignole Borbera (Alessandria) 24 quintali di materiali di prima necessità, con i quali sono stati preparati cinque bancali pronti a partire direzione Cipro per poi proseguire, grazie ad un corridoio umanitario aperto con il lavoro diplomatico dell’Ordine, verso Gaza.

“A una settimana dal termine della raccolta ci ritroviamo a fermarci per ringraziare i moltissimi ‘SI’ che hanno aiutato a raggiungere questo risultato inaspettato. Una rete attivata con pochi messaggi e chiamate e che ha avuto una forza incredibile”, dice il Cisom con una nota. Le associazioni che hanno partecipato sono Associazione Buon Mercato, Caritas diocesana, Centro Antidiabete ASL 5 della Spezia, Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia, Cisom – Gruppo Lunigiana, Figlie della Carità, Scuola Pia Casa di Misericordia La Spezia che ha lanciato l’iniziativa “dai bambini per i bambini” raccogliendo fondi nel tradizionale Presepe vivente, Francesco Conti Onlus, Gruppo di Volontariato Vincenziano – Parrocchia San Francesco di Lerici, Kiwanis La Spezia Lunigiana Storica, Life on the sea Onlus, Lions Club Tivegna Valle della Luna, Lions Club Vara Sud, Missione 2000, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani La Spezia, Pubblica Assistenza della Spezia, Pubblica Assistenza di Lerici e Pubblica Assistenza di Sarzana.

