Villanova d’Albenga, don Gigi espone la sua collezione di presepi nel caratteristico borgo di Bossoleto

Villanova d’Albenga. Esposizione di presepi provenienti da ogni parte del mondo a Bossoleto di Villanova di Albenga. L’affascinante itinerario è fra i carruggi del bel borgo dai muri in pietra, dove la generosità di Don Gigi ha permesso l’allestimento della mostra a cielo aperto “Il Bambino a Bossoleto”, quest’anno valorizzata anche da una suggestiva illuminazione curata dal Comitato di Bossoleto.

L’itinerario parte nella chiesetta di Nostra Signora dell’Assunta e coinvolge tutto il Borgo, arriva al pozzo per poi proseguire nei vicoli, sotto porticati, sopra i davanzali, sui muri a secco o sulle scale delle case. Quest’anno i visitatori sono accolti anche da una suggestiva illuminazione che li guida in una sorta di viaggio che ad ogni angolo o anfratto di muro può regalare una sorpresa. I presepi rimaranno in mostra a Bossoleto per tutte le festività.

