Bollette acqua, Frijia e Parodi: “Blocco degli aumenti è un ottimo risultato per la nostra provincia”

“Il risultato ottenuto in consiglio provinciale è motivo di grande soddisfazione per tutti gli spezzini, frutto del lavoro del Presidente Peracchini e del lo amministrazione di centrodestra che guida la provincia., non era facile mettere freno ai rincari previsti legittimamente da Iren e Arera “. Cosi in una nota congiunta la vice sindaco della Spezia onorevole Maria Grazia Frijia e il coordinatore di Fratelli d’Italia Davide Parodi, che proseguono: “Il documento approvato prevede il blocco degli aumenti dell’acqua sino al 2029 e nuovi investimenti sulla rete idrica; una scelta politica importante con soluzioni serie e credibili; ancora una volta mentre la sinistra fa demagogia spicciola il centrodestra trova le soluzioni ai problemi reali dei cittadini.”

