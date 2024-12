Bollette acqua, sindaci e Provincia votano per posticipare i conguagli e ridurre gli aumenti al 4 per cento

Il consiglio provinciale ha approvato la delibera con cui proporrà a Iren e Arera di contenere per due anni al 4 per cento l’aumento del costo dell’acqua nelle bollette degli spezzini, di far slittare a dopo il 2029 i conguagli previsti e di passare contestualmente gli investimenti dal 185 a 190 milioni.

Il provvedimento è passato per 6 voti a 5, grazie a cinque consiglieri della maggioranza e al presidente Pierluigi Peracchini, che per tutto il pomeriggio ha difeso la proposta, prima davanti all’Assemblea dei sindaci, poi di fronte al consiglio. È in questa sede che la consigliera Udc Gabriella Crovara ha confermato i distinguo rispetto a Peracchini e al centrodestra spezzino votando contro, così come l’opposizione.

Il testo, ricevuto dai sindaci poche ore prima dell’incontro in Via Veneto, era stato discusso ed emendato con due aggiunte proposte da Loriano Isolabella ed Egidio Banti durante l’assemblea dei primi cittadini, aperta dall’illustrazione di Peracchini che ha rivendicato di offrire l’unica alternativa sostenibile dal punto di vista giuridico ed economico per ridurre l’aumento dal 9,95 per cento annuo proposto dal gestore e dall’algoritmo di Arera, la pluripotenziaria agenzia di regolazione del mercato.

