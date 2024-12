Chiavari: il sindaco Messuti è stato dimesso, l’annuncio sui social

Il sindaco Federico Messuti, dopo l’operazione effettuata presso l’ospedale policlinico di San Martino, è stato dimesso ed è tornato a casa. L’annuncio sul sito di Avanti Chiavari a firma dello stesso sindaco:

“Casa dolce casa. Dopo le dimissioni ospedaliere di ieri, sento il bisogno di ringraziare non solo i medici, i familiari e gli amici ma anche tutti coloro che mi sono stati vicini. Siete stati tantissimi e mi scuso se a qualcuno non avrò risposto. Il vostro calore e il vostro affetto sono stati importanti per superare un momento difficile. Dopo in piccolo periodo di riposo, ritornerò al 100% al servizio della nostra splendida città. Non vedo l’ora. Grazie ancora a tutti e un forte, fortissimo abbraccio.

Federico Messuti”

» leggi tutto su www.levantenews.it