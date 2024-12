Deiva: domenica 29 dalle 16.00, presepe vivente nel centro storico

Dal Comune di Deiva Marina – Ufficio Turismo

Deiva Marina si accinge a mettere in scena il tradizionale e atteso Presepe Vivente: un’emozionante rappresentazione, giunta alla 33^ edizione, che negli anni si è guadagnata giusta notorietà e vasta partecipazione di pubblico. Una giusta ricompensa all’impegno dei numerosi volontari, riuniti nel Comitato Amici del Presepe, e supportati dal Comune e della Pro Loco locale, che si prodigano nell’allestimento delle precise ricostruzioni con arredi, utensili e costumi e attività agresti legate alle varie fasi del giorno e praticate in passato in loco.

» leggi tutto su www.levantenews.it