Duecento spezzini a Bari per l’ultima dell’anno

Si torna nell’astronave del San Nicola a distanza di nove mesi dall’ultima volta. Era marzo e i 130 spezzini scesi in Puglia credettero nel gol di Mateju e in una buona prestazione complessiva della squadra bianca anche se alla fine fu un 1-1 che tuttavia diagnosticavano una china di risultati ormai cambiata anche lontano dal Picco. E se quelli dello scorso anno furono numeri di tutto rispetto, quelli di domenica sono ancor meglio. Quasi duecento spezzini saranno infatti al seguito della squadra bianca per una delle ultime trasferte meridionali del campionato, quest’anno quasi tutte concentrate nel girone di andata. Molti avevano adocchiato e prenotato l’aereo alcune settimane fa, magari regalandosi un soggiorno fra sport e turismo, con l’imminente appuntamento di fine anno da vivere nel capoluogo pugliese.

