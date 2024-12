Il porto delle Grazie come una galleria d’arte e un palcoscenico musicale, nuova tappa per “La via del mare” di Benedetto e Lotti

Il porto antico delle Grazie oggi, sabato 28 dicembre, si fa galleria d’arte e palcoscenico musicale. Accadrà con Silvio Benedetto e Silvia Lotti sulla scia di una migrazione-pellegrinazione che viene da lontano e che porta al Cantiere della Memoria. La via del mare – in quel caso l’Oceano Atlantico – portò nel 1961 il maestro Benedetto dall’Argentina al porto di Genova per poi sostare un po’ di tempo a Castelnuovo Magra; quindi la partecipazione alla “Festa dei pittori” a Manarola (tanti anni dopo nasceranno alle Cinque Terre i suoi “Itinerari artistici nel Parco dell’Uomo”); sessantatré anni fa dunque l’inizio dell’itineranza che poi portò il maestro a risiedere anni e anni a Roma e toccare numerose località in Italia e all’estero in una traiettoria densissima di vicende artistiche e culturali; fino a raggiungere la Sicilia, diventata oggi terra di residenza e di adozione oltreché teatro privilegiato delle sue produzioni artistiche a cielo aperto, dai murales alle sculture passando per opere grafiche e pittoriche fino a performances teatrali.

Col tempo “La via del mare” è diventata il nome del progetto sviluppato da Benedetto insieme alla moglie Silvia Lotti, artista spezzina, per parlare di emigrazione, per mettere a confronto in maniera vivace ed interdisciplinare realtà e vissuti di luoghi diversi, di ieri e di oggi, veicolando anche l’arte di tanti amici. Capiterà anche quest’oggi con una mostra-blitz e un momento musicale nel porto antico delle Grazie, che diventerà temporaneamente il set per un videoclip di Silvia Lotti a ulteriore testimonianza della consolidata amicizia dei due con il Cantiere della Memoria e dell’operazione culturale che ha già portato ad azioni pittoriche in diretta del maestro Benedetto per far riaffiorare sulla tela i volti dei personaggi del borgo.

In questa circostanza, protagoniste saranno le testimonianze artistiche di quella che Benedetto e Lotti hanno chiamato “L’isola che c’è”, ossia di un gruppo di pittori siciliani e di una cantante-scrittrice di Caltanissetta. Quest’ultima, Giovanna Caruana, offrirà, in presenza, il suo talento. Mentre i pittori – Pino Concialdi, Giuseppe Costanza, Pippo Di Giacinto, Salvina Falsone, Angelo Monachello, Asia Siracusa, Giuseppina Termini – saranno presenti attraverso i loro dipinti e disegni, temporaneamente esposti insieme a quelli di Benedetto e Lotti lungo la banchina durante il canto di Caruana e per la durata delle riprese di Silvia Lotti. Un’inedita galleria a tu per tu col mare e un palcoscenico all’ombra delle vele d’epoca.

