La Cri spezzina lancia il giornale trimestrale “Mondo Croce Rossa”

È disponibile gratuitamente il primo numero di “Mondo Croce Rossa”, il nuovo giornale trimestrale della Croce Rossa della Spezia (si può scaricare dal sito www.crilaspezia.it). Pensato per dare voce agli oltre 500 volontari della CRI spezzina e al loro impegno quotidiano per la comunità della provincia, il giornale si pone l’obiettivo di far conoscere ai cittadini il mondo della Croce Rossa. Con articoli brevi e chiari, “Mondo Croce Rossa” potrà essere letto comodamente anche da cellulare, pc e tablet in formato digitale.

In ogni numero il lettore troverà le principali notizie riguardanti le attività svolte dalla Croce Rossa della Spezia, che abbracceranno tutti i settori di intervento per offrire uno sguardo a 360 gradi sul mondo dei volontari CRI. In ogni edizione di Mondo Croce Rossa verrà proposta anche un’intervista a un volontario, un modo per dare voce a chi indossa ogni giorno la divisa e per conoscere più da vicino le sue motivazioni. Andranno a completare i contenuti del giornale due rubriche: Radio Croce Rossa, che proporrà riflessioni sull’importanza del volontariato nella nostra società, e Focus, che in ogni numero sarà dedicato all’approfondimento di un’attività, un servizio o un progetto dei volontari.

