L’anno nuovo è alle porte e sarà ricco di ponti: quattro in più rispetto al 2024

San Silvestro e l’Epifania possono far avvertire una certa pressione un po’ a tutti: è tempo di bilanci, aumenti e conti da pagare. Un valido aiuto per staccare anche solo per un attimo arriva dal calendario perché tra feste comandate e celebrazioni nazionali si contano ponti e giorni di ferie aggiuntivi. Il 2025 conterà quattro ponti in più rispetto al 2024. Come riporta Agi: “Secondo Cna Turismo e Commercio, infatti, sarà possibile ottenere ben 32 giorni di vacanza utilizzando solo 6 giorni di ferie. Ad aprile in particolare, la combinazione tra Pasqua e la Festa della Liberazione regala ben 10 giorni liberi utilizzando solo 3 giorni di ferie. Intanto si inizia con la Befana, che cade di lunedì, concedendo un lungo weekend dal 4 al 6 gennaio”.

Ecco le date dei ponti

