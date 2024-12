Lavagna: depuratore e porto, quello che ci aspetta

Nella seduta del Consiglio comunale di Lavagna, questa mattina, si è discusso anche di depuratore. A inizio dicembre il progetto di impianto comprensoriale nell’area di Colmata a Chiavari è stato infatti dichiarato illegittimo dal Tar Liguria; motivazione principale il posizionamento del camino troppo vicino al porto. Il gruppo di minoranza “Lavagna insieme per Claudio Lapetina” ha presentato un’interpellenza in merito, illustrata dal consigliere Alessio Chiappe. “Al servizio dell’impianto di depurazione previsto sarebbe stato collegato anche il nostro comune, ricordiamo che a seguito della pronuncia, l’amministrazione di Chiavari ha dichiarato di non avere intenzione di impugnare la sentenza del Tar, mentre Iren ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Vogliamo capire il destino che si delinea per il progetto dopo la pronuncia e la volontà dell’amministrazione di Lavagna di continuare o meno a fa parte del gruppo di comuni serviti dal depuratore”, ha chiesto il consigliere Chiappe.

“La pronuncia del Tar ci ha colti di sorpresa, perché se viene meno l’impianto comprensoriale il comune di Lavagna incorrerebbe in sanzioni europee, in quanto il nostro attuale depuratore scarica in mare. La prospettiva delineata dal sindaco di Chiavari pare quella di un ammodernamento dell’impianto esistente a Preli. Stando così le cose, una soluzione per Lavagna sarebbe quella di efficientare l’impianto comunale, in modo da creare un piano alternativo al decorso del contenzioso amministrativo, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. A questo fine ho in programma un incontro con Iren il 13 gennaio prossimo”, ha risposto il sindaco Gian Alberto Mangiante, descrivendo quella che è l’ipotesi più accreditata sulle future decisioni in relazione al sistema di depurazione.”Non siamo pienamente soddisfatti di tale dichiarazione, tuttavia vogliamo riporre fiducia nella volontà di costruire le basi per azioni positive per la città”, il commento del consigliere Claudio Lapetina.

