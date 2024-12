Longo: “Lo Spezia la sta facendo da padrone, ma le partite sono tutte da giocare”

“Lo Spezia la sta facendo da padrone, da protagonista, insieme ad altre due squadre (Pisa e Sassuolo, ndr). Ma le partite sono tutte da giocare”. Così mister Moreno Longo, tecnico del Bari, nel corso della conferenza stampa in vista della partita tra la formazione pugliese e lo Spezia, in programma al San Nicola domani, domenica 29 dicembre, alle ore 15.00. “Dobbiamo avere il coraggio di fare le nostre cose, di farle anche con un coefficiente di difficoltà più alto come quello che ci sarà domani – ha detto ancora Longo -. Le dobbiamo fare con fiducia, con coraggio, dobbiamo avere la personalità per poter fare questo tipo di partita, sapendo naturalmente che serve la partita perfetta contro una squadra attrezzata come lo Spezia, ma questo non ci deve togliere quello che è il nostro modo di lavorare e fare calcio. Dobbiamo assolutamente cercare di imporci anche contro una squadra forte come lo Spezia”, formazioni di cui tra l’altro Longo ha sottolineato l’abilità sulal palle inattive.

Il tecnico dei pugliesi ha inoltre comunicato che saranno ancora assenti Favilli e Tripaldelli. “Per quanto riguarda gli altri, stiamo valutando i recuperi post Palermo, perché giocare dopo due giorni non è così automatico. Stiamo cercando di capire chi ha recuperato e chi no”, ha aggiunto. Longo ha altresì spiegato che Obaretin sarà il sostituto dello squalificato Pucino, con Mantovani a destra: “Giocheranno loro due come braccetti”, ha detto.

