Mercato in entrata chiuso, ma lo Spezia continua a seguire Seghetti del Perugia

Alessandro Seghetti lo Spezia lo ha già sfiorato qualche mese fa. Era l’ultimo giorno del mercato estivo e Stefano Melissano, che da settimane era sulle tracce dell’attaccante del Perugia, aveva tentato il colpo a sorpresa. Con Falcinelli sub iudice dopo il misunderstanding avuto con Darboe del Frosinone, per non rischiare lo Spezia voleva piazzare il colpo per il sesto attaccante della rosa, un giovane marchigiano che nel suo anno di debutto in Serie C era stato capace di segnare otto reti, ad appena 19 anni.

Melissano ci aveva provato, ottenendo anche l’apertura del Perugia, ma attorno alle ore 18 aveva capito che l’operazione non si poteva concludere. Tra l’altro, in quel 30 agosto il Perugia scendeva in campo contro la Spal e si era dato una deadline di qualche ora precedente alla normale chiusura del mercato, complicando ancor di più una trattativa poi tramontata. Ma l’idea, dello Spezia e di Seghetti era rimasta lì e anche in questo gennaio potrebbe tornare di moda. Stefano Melissano, parlando ieri con CDS, ha chiarito come il mercato in entrata delle Aquile sia chiuso, ma da operatore di mercato conosce bene le dinamiche e sa che qualora si ripresentasse l’opportunità lo Spezia non potrebbe farsi cogliere impreparato.

