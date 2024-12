Incontro con gli ex professionisti Alessandro Petacchi e Francesco Chicchi al Museo del Ciclismo della Spezia. L’asso spezzino – nel curriculum quasi cinquanta tappe vinte nei grandi giri – e il campione del mondo U-23 nel 2002 saranno al 10 di Via dei pioppi sabato 4 gennaio ore 17.00 per un incontro imperdibile per gli amanti del ciclismo e dello sport in generale. Ingresso gratuito.

