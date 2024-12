Paita ricorda Antonio Bragazzi: “Un riferimento per il Termo”

“Antonio Bragazzi era un riferimento per il Termo, il quartiere della Spezia dove sono nata e dove ho iniziato a muovere i primi passi della mia vita politica. Era un osservatore speciale della vita del Termo: conosceva tutti ed era attento ai bisogni delle persone. Aveva una forza enorme e una fiducia totale nella democrazia e nella giustizia sociale. Uno dei suoi più grandi risultati è stato quello di insistere, insieme a Mauro Pecunia, per avere un parcheggio sotto strada che favorisse gli abitanti di un quartiere che, non va dimenticato, si snoda tutto sulla Statale Aurelia. Finanziammo quel parcheggio quando ero assessore in Regione Liguria e fu uno dei momenti che ricordo con più soddisfazione del mio mandato. Antonio era attivo nel sindacato, sempre a difesa dei lavoratori, e nell’Anpi. Ed era un grande conoscitore dell’economia cittadina, grazie ai ruoli ricoperti. Ad Annamaria, Silvia e Alessandro le mie più sentite condoglianze”. Così in una nota la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita.

