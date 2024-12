Piaggio Aerospace, Traversi (M5S): “Cessione alla Turca Baykar preoccupa anche export”

Villanova d’Albenga. “La cessione di Piaggio Aero alla turca Baykar preoccupa non solo per le possibili ricadute occupazionali, su cui il Governo dà garanzie che però potranno arrivare solo dal piano industriale, ma anche per la vendita di futuri droni Made in Italy a Paesi in guerra attraverso la Turchia. Una preoccupazione motivata dalla spregiudicata politica commerciale internazionale dell’azienda guidata dal genero di Erdogan e dalla volontà del governo Meloni di riformare la legge 185/90 per limitare il potere di controllo del Parlamento sull’export bellico nazionale”.

Così, il deputato del M5S Roberto Traversi riprendendo quanto dichiarato dai capigruppo pentastellati nelle Commissioni Difesa di Senato e Camera.

