‘Santa’: applaudito concerto del “Coro voci d’Alpe” in basilica

Applausi convinti venerdì sera nella Basilica di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita per il concerto del “Coro voci d’Alpe”: l’ensemble corale del Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure, diretto dal maestro Giuseppe Tassi. La serata si intitolava “Concerto in tempo di Natale” ed era a sostegno dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau – AIFO, che si occupa di progetti benefici in campo medico-sanitario. Il concerto è stato organizzato grazie al contributo economico del Comune. Hanno cantato una ventina di alpini, che non hanno sfigurato nemmeno a confronto con i più conosciuti e celebrati colleghi del Coro della SAT, regalando attimi di grande emozione a un centinaio di spettatori presenti. Il concerto, durato poco più di un’ora, si è aperto e concluso con due classici del Natale: “Adeste Fideles” e “Stille nacht”, con in mezzo anche canzoni cantate pure dagli scout come “Amici miei”. C’è stato anche un fuori programma finale: quando il presentatore ha chiamato ad unirsi al gruppo due alpini ex membri del coro, che erano seduti sulle panche della chiesa come spettatori. Tutti insieme hanno intonato l’emozionante “Signore delle Cime”, salutata da calorosi applausi.

» leggi tutto su www.levantenews.it