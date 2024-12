Santo Stefano, concorso per bambini travestiti da befana e calze per tutti

Tra gli appuntamenti che il Comune di Santo Stefano Magra ha organizzato per le feste natalizie, c’è anche un incontro con la vecchina più amata di sempre, la Befana. Domenica 5 gennaio in Piazza Garibaldi, dalle ore 15.00, si terrà infatti una grande festa con musica, animazione e spettacolo. E soprattutto con i bambini travestiti da “befanetta” o “befanetto” che parteciperanno così al concorso “Vesti la Befana”, sfilando per le vie del borgo. Nell’occasione saranno assegnati tre premi ai primi classificati e distribuite calze a tutti. E non mancherà la vera Befana…

