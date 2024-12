“Valzer che passione!”, ancora posti disponibili per il concerto di capodanno al Teatro Impavidi

Ancora posti disponibili per il concerto di capodanno al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Mercoledì 1 gennaio, alle ore 17.30, sul palco degli Impavidi l’ensemble dell’Orchestra Mussinelli proporrà “Valzer che passione!”: le musiche in programma appartengono al repertorio di fine ‘800 della cultura mitteleuropea, soprattutto della famiglia Strauss; valzer, polke, mazurche, marce; e ancora composizioni di De Curtis, F. Lehàr e un inedito di Michael Kamen tratto dal film Le avventure del Barone di Münchausen. Chiuderà la performance l’insostituibile Marcia di Radetzky.

I brani di J. Strauss, Lagunen-Walzer e Kaiserwalzer saranno eseguiti nelle trascrizioni originali per organico da camera di Arnold Schonberg. Gli altri brani saranno invece eseguiti nelle trascrizioni originali di Oliviero Lacagnina e Piero Papini.

L’ensemble dell’Orchestra C.A. Mussinelli è formata da Cristina Papini e Benedetta Mignani al violino, Elisabetta Cordoni alla viola, Francesca Gaddi al violoncello, Andrea Napoleoni al pianoforte, Gabriele Bonci all’armonium, Lisa Bini al flauto e Leonardo Giuntoli al clarinetto. Nel concerto di mercoledì si esibirà anche Alessandra Meozzi, soprano.

Per informazioni e prenotazioni:

Biglietteria del Teatro degli Impavidi (lun – sab 9.30-13.00, gio anche 16.00-19.00)

3464026006 (anche whatsapp)

teatroimpavidi@associazionescarti.it

