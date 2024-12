Acquedotti colabrodo, Natale: “I costi degli investimenti non finiscano in bolletta”

“Regione Liguria e governo devono sostenere gli investimenti sulla rete idrica, non è pensabile che questi siano solamente ricaricati sulla tariffa e quindi sulle bollette dei cittadini”. Lo chiede Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico dopo aver presentato un ordine dei giorni in merito. “Ho depositato un ordine del giorno in consiglio regionale con il quale chiedo alla giunta di dedicare una parte fissa, per ogni anno delle risorse del Fondo Strategico, per finanziare gli interventi del Sistema idrico integrato delle diverse province, con una pianificazione da concordare con le autorità d’ambito”.

“Nell’ultima rilevazione di Cittadinanzattiva la media regionale della spesa sostenuta dalle famiglie liguri era di 495 euro, sopra la media nazionale che è di 478. La provincia più cara è quella genovese (571€) seguita da quella spezzina (528€). Negli ultimi cinque anni, sempre a livello regionale, vi è stata un’impennata dei costi per le famiglie del 37,9%”, sottolinea Natale. “La rete idrica della nostra regione ha bisogno di ingenti interventi. Nell’imperiese e nello spezzino più del 50% dell’acqua immessa nelle tubazioni risulta dispersa a causa della rete oramai ridotta a un colabrodo. Un vero danno all’ambiente e un danno economico, perché ovviamente servono più risorse per pompare il fabbisogno necessario all’utenza”.

