Calcio/ La Samp spreca, il Pisa no e il 2024 si chiude con un’altra sconfitta

Il 2024 della Sampdoria si chiude ai play out a pari punti con il Frosinone: al Ferraris vince il Pisa 0-1 anche se la formazione di casa deve rammaricarsi per i troppi gol sbagliati a differenza degli ospiti cinici alla prima palla giocabile della ripresa.

Il Pisa inizia molto bene creando due pericoli, prima con Angori che calcia alto e poi con Bonfanti anticipato da Ghidotti. La Samp si fa vedere al 6’ con Tutino che in acrobazia manda fuori e con Coda il cui colpo di testa viene parato da Semper. Poi è il suo collega Ghidotti mettere i guanti su colpo di testa di Tourè, prima di una gran conclusione di Coda finita di poco fuori. La Sampdoria, fin qui molto propositiva, ha la possibilità di chiudere il primo tempo in vantaggio ma prima il tiro di Akinsanmiro viene sporcato da Tourè e poi Coda trova ancora Semper, suo ex compagno di squadra al Genoa, a negargli la gioia del gol.

