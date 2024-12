Calcio/ Samp, per la difesa spunta Folino della Juve Stabia

Il primo innesto di gennaio per la Sampdoria potrebbe essere un difensore: secondo il sito gianlucadimarzio.com si tratta di Francesco Folino della Juve Stabia. Alto 1.93 ricopre il ruolo di difensore centrale. Fin qui ha disputato 14 gare segnando due reti (Bari e Cittadella). I blucerchiati, per arrivare al giocatore classe 2020 sarebbero disposti a versare i 500 mila euro della clausola.

Folino fin qui ha perso una gara per squalifica, quella disputata dalle Vespe contro il Palermo e tre per infortunio. Non è mai stato inserito da Pagliuca nella sfida contro il Sassuolo, mentre nella vittoria della Juve Stabia a Marassi ha giocato 90 minuti.

