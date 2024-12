Cassata: “Dispiace aver chiuso così l’anno. Ma ripartiremo più forti”

Oggi capitano dello Spezia, Francesco Cassata non nasconde la delusione per la sconfitta del pomeriggio contro il Bari: “C’è grande rammarico. Era un’occasione importante per chiudere l’anno nel migliore dei modi. C’è dispiacere perché c’erano tanti tifosi con noi e non siamo riusciti a dargli la gioia che meritavano ma ora abbiamo dei giorni per poter ricaricare le pile e ripartire meglio di prima. Purtroppo non si può essere sempre al 100%, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo ripartire dallo spirito sempre messo in campo, sono sicuro che riusciremo a ripartire in modo importante”, ammette.

Ora la sosta e la ripresa a metà gennaio, quando al Picco arriverà la Juve Stabia: “Non vediamo l’ora di tornare in campo per poter far gioire i nostri tifosi. Dobbiamo essere bravi a lavorare duro e farci trovare pronti per la sfida alla Juve Stabia. Dobbiamo pensare di gara in gara, il campionato di Serie B non ti permette di fare calcoli. Sono tutte partite difficilissime, dovremo essere bravi a lavorare forte in questi giorni e farci trovare pronti per la Juve Stabia”, conclude.

