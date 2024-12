Chiavari: apertura diocesana del Giubileo, l’omelia del vescovo Giampio Devasini

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi

Un lungo corteo processionale che dal piazzale antistante l’ospedale di Chiavari ha raggiunto la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto ha segnato questo pomeriggio l’apertura diocesana del Giubileo. Il cammino, aperto dal “Santo Cristo” venerato nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, ha percorso il centro storico chiavarese per poi culminare in Cattedrale, gremita in ogni ordine di posto dai fedeli giunti dalle Parrocchie del territorio.

Qui il vescovo Giampio Devasini ha presieduto la Concelebrazione eucaristica.

Si allega la sua omelia.

***

Cari fratelli e sorelle,

l’Anno giubilare che oggi inizia in tutte le Diocesi del mondo è un cammino che si annuncia portatore di speranza e di indulgenza.

La speranza cristiana è radicata nell’amore di Dio: amore che si è manifestato in Cristo Gesù, il Figlio del Padre crocifisso, morto e risorto; amore di Dio che continuamente ci viene offerto ad opera dello Spirito Santo; amore di Dio che ci accoglierà quando, con la morte, usciremo dalla scena di questo mondo. A quest’ultimo riguardo è cosa buona ribadire che la speranza nella vita oltre la morte è pienamente cristiana solo se è animata dall’impegno a praticare, nel tempo presente, la Parola del Signore.

La speranza cristiana, nel tempo del nostro pellegrinaggio terreno, dunque non è un sentimento astratto, non è un’attesa passiva, non è una fuga dalla realtà, non è una ingenua illusione.

