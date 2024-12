Chiavari: quasi 3.000 all’apertura del Giubileo; benedizione del vescovo ai fedeli

Cattedrale di Chiavari gremita da quasi tremila persone per la solenne apertura del Giubileo: oggi pomeriggio c’erano anche diverse persone in piedi sotto il colonnato di Nostra Signora dell’Orto, che non erano riuscite ad entrare. E’ stata questa la scena per l’apertura dell’Anno Santo 2025, intitolato “Pellegrini di Speranza”.

I fedeli, giunti da tutta la diocesi di Chiavari e anche dalle zone vicine, si sono ritrovati a partire dalle 15 in piazza dell’ex ospedale di Chiavari. In piazza c’erano circa duemila persone. Tra loro i rappresentanti di una dozzina di confraternite, che indossavano le cappe caratteristiche; notate alcune assenze eccellenti. Da un lato, una ventina di suore di vari ordini. La processione (da intendere anche come una forma di pellegrinaggio simbolico) è stata aperta dall’imponente Crocifisso del “Santo Cristo” della parrocchia Santa Maria di Nazareth di Sestri Levante: il Crocifisso rimarrà esposto nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto per tutto l’anno giubilare.

» leggi tutto su www.levantenews.it